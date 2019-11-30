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Календарь сборной России на Евро-2020

20:54
Группа B на Евро-2020. Фото AFP
Группа B на Евро-2020. Фото AFP
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Во время жеребьевки чемпионата Европы-2020 стал известен календарь сборной России.

Евро-2020. Расписание матчей группы В

13 июня, суббота

Дания — Финляндия (Копенгаген)

Бельгия — Россия (Санкт-Петербург)

17 июня, среда

Финляндия — Россия (Санкт-Петербург)

18 июня, четверг

Дания — Бельгия (Копенгаген)

22 июня, понедельник

Россия — Дания (Копенгаген)

Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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