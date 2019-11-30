Календарь сборной России на Евро-2020
20:54
Во время жеребьевки чемпионата Европы-2020 стал известен календарь сборной России.
Евро-2020. Расписание матчей группы В
13 июня, суббота
Дания — Финляндия (Копенгаген)
Бельгия — Россия (Санкт-Петербург)
17 июня, среда
Финляндия — Россия (Санкт-Петербург)
18 июня, четверг
Дания — Бельгия (Копенгаген)
22 июня, понедельник
Россия — Дания (Копенгаген)
Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург)
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020
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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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