Александр Самедов: «Не вижу причин, почему Россия не может победить Бельгию»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что команде под силу победить Бельгию в отборочном турнире Евро-2020. Игра состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы.

— Сборной России по силам победить, — цитирует ТАСС Самедова. — Команда уже вышла, ничто не довлеет, будет хорошая игра, если получится победить, будет здорово. Не вижу причин, почему мы не можем победить. И те, и другие уже вышли на чемпионат Европы — будет открытая игра, в которой все возможно.

Черышев и Головин? Думаю, их есть, кем заменить, тренерский штаб найдет. Понятно, что Юра Жирков, если не будет играть левого защитника, может подняться и сыграть выше. Головин — это большая потеря, но в середине есть, кем заменить, например Ильзатом Ахметовым.

В розыгрыше будет три очка и возможность побороться за первое место. Тренерский штаб, я уверен, сделал выводы и найдет способ, как реализовать их в игре.