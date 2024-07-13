Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 12:36

Ташуев: «Нельзя считать «Зенит» явным фаворитом в матче за Суперкубок»

Сергей Жуков
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Нельзя считать «Зенит» явным фаворитом в этом матче. «Краснодар» тоже хорошая команда, несмотря на потери, такие как Кордоба и Оласа. Но кубковые матчи особенные. Каждый эпизод на вес золота. Любая ошибка — и ты можешь проиграть титул. «Краснодар» должен быть мотивирован. Все-таки у них нет ни одного трофея за столько лет. У «Зенита» новички будут пытаться доказывать, что они достойны играть в этом клубе. Игра, скорее всего, будет смотрибельная, но результат будет непредсказуемый», — сказал Ташуев «СЭ».

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 июля, на «Волгоград Арене». Начало матча — в 20.30 мск.

ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Ташуев
0
Читайте также
День смородины отметят 14 июля
Песков заявил об отсутствии планов по блокировке YouTube в России
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Соболев ужасен, основа Станковича без ударов и атак, Личка может бросить вызов «Зениту». Что произошло в матче «Динамо» - «Спартак»
ТАСС назвал попадание птиц причиной отказа двигателей упавшего SSJ 100
Сын убитой медведем дрессировщицы рассказал о причине агрессии животного
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
«СЭ» отыскал всех россиян на Олимпиаде. Их не 16, а несколько десятков
Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпиадой в Париже
Пловец Минаков заявил, что допущенный к Олимпиаде Сомов давно не связан с Россией
Резервный фонд на выплаты не допущенным к Играм олимпийцам составил 200 млн рублей
На Олимпиаду в Париже продали рекордное количество билетов
Российский борец попал в финальные списки олимпийского турнира. Национальная федерация против
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС рассказал о продаже всех билетов на матч OLIMPBET Суперкубка России

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости