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Сегодня, 12:05

РФС рассказал о продаже всех билетов на матч OLIMPBET Суперкубка России

Виктория Кравченко
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Российский футбольный союз (РФС) продал все билеты на матч OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар».

«По состоянию на сегодняшний день на матч за Суперкубок России реализованы всебилеты», — сообщили РИА «Новости» в департаменте мероприятий РФС.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о «Краснодаре» перед матчем.

Продажи стартовали 26 июня. Стоимость самых дешевых из них составила 500 рублей. Первые 5000 билетов на игру были проданы за два часа. По состоянию на 9 июля было реализовано 40 200 билетов.

Матч пройдет сегодня, 13 июля, в Волгограде. Начало — в 20.30 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча

Источник: РИА Новости
ФК Зенит
ФК Краснодар
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