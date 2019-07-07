Идову считает, что "Локомотив" проявил характер в матче с "Зенитом"

Защитник "Локомотива" Брайн Идову - о матче с "Зенитом" (3:2) за Олимп-Суперкубок России.

- Не зря работали на сборах, плюс проявили характер, - цитирует Идову ТАСС. - Такой шанс был выиграть Суперкубок, раньше бывали обидные поражения, и за счет огромного желания хотели взять трофей, начинать сезон так приятнее. В прошлом году мы начали с поражения, а сейчас эмоциональный заряд.

В составе победителей дубль сделал Алексей Миранчук, еще один мяч в активе Федора Смолова. У "Зенита" дублем отметился Сердар Азмун.