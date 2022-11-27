Защитник «Рубина» Нижегородов: «Команда был шокирована от ухода Слуцкого»

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов рассказал о том, как в клубе отреагировали на желание Леонида Слуцкого покинуть пост главного тренера.

— Не сказал бы, что смена тренера отразилась на команде. Команда играет не за тренера, а за клуб. Как выходили, так и выходим. Команда старается выиграть.

— Уход Слуцкого — это стало шоком?

— Команда была шокирована. Леонид Викторович много сделал для клуба, спасибо ему большое за все. Было неожиданно. Но мы все профессионалы. Должны с любым тренером добиваться результата.