Новый тренер «Рубина»: «Готов работать в клубе на любой позиции»
Уткульбаев заявил, что готов работать на любой позиции в «Рубине»
Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о своем будущем в клубе.
— Есть понимание, останусь ли я в клубе? Стояла задача — в ближашией два матча хорошо выступить. Теперь будет время поговорить с руководителями, выслушать их пожелания, чтобы послушали мои пожелание. Думаю, какое-то решение будет в ближайшее время. Я в «Рубине» готов работать на любой позиции. Это мой клуб. Я в 1997-м году выходил вместе с командой из второй лиги, начинал играть в академии «Рубина». Я с удовольствием буду работать в «Рубине».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
3
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.11
|19:00
|
Арсенал – Балтика
|0 : 5
|27.11
|13:00
|
Краснодар-2 – КАМАЗ
|2 : 2
|27.11
|14:00
|
Велес – Енисей
|2 : 0
|27.11
|14:00
|
Волгарь – Родина
|1 : 1
|27.11
|15:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|1 : 1
|27.11
|15:00
|
Рубин – Нефтехимик
|2 : 0
|27.11
|16:00
|
Кубань – Волга
|1 : 0
|27.11
|16:00
|
Шинник – Динамо Мх
|0 : 0
|27.11
|17:00
|
Алания – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5
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