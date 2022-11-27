Новый тренер «Рубина»: «Готов работать в клубе на любой позиции»

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о своем будущем в клубе.

— Есть понимание, останусь ли я в клубе? Стояла задача — в ближашией два матча хорошо выступить. Теперь будет время поговорить с руководителями, выслушать их пожелания, чтобы послушали мои пожелание. Думаю, какое-то решение будет в ближайшее время. Я в «Рубине» готов работать на любой позиции. Это мой клуб. Я в 1997-м году выходил вместе с командой из второй лиги, начинал играть в академии «Рубина». Я с удовольствием буду работать в «Рубине».