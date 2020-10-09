Шишкин прокомментировал разбирательство с «Торпедо» по невыплаченным бонусам за прошлый сезон

Защитник Роман Шишкин в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как проходит спор с его бывшим клубом «Торпедо». Ряд футболистов и бывших сотрудников команды обвиняет руководство в невыплате бонусов за прошлый сезон.

— Сейчас уже началось рассмотрение дела Павла Калошина (бывшего защитника «Торпедо» — прим. «СЭ») в Палате по разрешению споров, — рассказал «СЭ» Шишкин. — Решили начать с него, так как он отыграл в команде целый сезон. То есть дело не стоит на месте, ситуация развивается. Но больше всего меня удивляет то, что те люди, которые писали изначально для нас письмо на имя руководства клуба с просьбой выплатить премии, теперь защищают в суде интересы «Торпедо». Лично просил юриста Юрия Зайцева помочь мне в оформлении письма, рассказывал ему конфиденциальную информацию, а теперь получается так, что он на другой стороне. Для меня это странно и непонятно.

Ранее «СЭ» сообщал, что Шишкин начал тренироваться с «Химками». (Севастиан Терлецкий)