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Игнашевич рассказал, с какими трудностями «Торпедо» пришлось столкнуться на сборе в Евпатории

18:09
Сергей Игнашевич. Фото ФК «Торпедо»
Сергей Игнашевич. Фото ФК «Торпедо»
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвел итоги первого тренировочного сбора. Команда занимается в Евпатории.

«В Евпаторию осенью приезжали Евгений Алдонин и начальник команды Николай Игумнов, посмотрели условия, познакомились с руководителем местного клуба «Евпатория». Они нас пригласили, мы с удовольствием приехали. Я считаю, что сбор удался во всех смыслах.

Из-за погодной аномалии, случившейся в последние три дня, нам пришлось перейти на искусственное поле. Три дня мы потренировались на нем, отказались от двух контрольных матчей, провели двустороннюю игру и вечером в среду отправились в Москву», — цитирует Игнашевича официальный сайт «Торпедо».

Подопечные игнашевича в 26 матчах ФНЛ набрали 53 балла и расположились на 4-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/41779/

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