Игнашевич рассказал, с какими трудностями «Торпедо» пришлось столкнуться на сборе в Евпатории

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвел итоги первого тренировочного сбора. Команда занимается в Евпатории.

«В Евпаторию осенью приезжали Евгений Алдонин и начальник команды Николай Игумнов, посмотрели условия, познакомились с руководителем местного клуба «Евпатория». Они нас пригласили, мы с удовольствием приехали. Я считаю, что сбор удался во всех смыслах.



Из-за погодной аномалии, случившейся в последние три дня, нам пришлось перейти на искусственное поле. Три дня мы потренировались на нем, отказались от двух контрольных матчей, провели двустороннюю игру и вечером в среду отправились в Москву», — цитирует Игнашевича официальный сайт «Торпедо».

Подопечные игнашевича в 26 матчах ФНЛ набрали 53 балла и расположились на 4-м месте в турнирной таблице.