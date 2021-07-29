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Евдокимов может возглавить «Енисей»

15:43
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Российский специалист Роберт Евдокимов, известный по работе в «Камазе», «Оренбурге» и «Нижнем Новгороде», рассматривается руководством «Енисея» на должность главного тренера, информирует sibnovosti.ru.

Это место стало вакантным после ухода Александра Алферова, о чем было объявлено сегодня. Как отмечается, Евдокимова активно лоббирует председатель краевой федерации футбола, депутат Заксобрания Владимир Демидов. Парламентарий предлагал наставника в главные тренеры «Енисея» еще перед сезоном-2019/20, когда команда вылетела из РПЛ.

Отметим, что в шорт-листе «Енисея» Евдокимов не единственная кандидатура. Матч ближайшего тура с «Аланией», который пройдет 31-го июля, красноярцы проведут под руководством Виктора Тренева.

Добавим, что сейчас без работы находится экс-главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев, которой вывел красноярцев в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://krsk.sibnovosti.ru/sport/395596-futbolnyy-enisey-mozhet-vozglavit-robert-evdokimov

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