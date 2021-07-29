Алферов покинет пост главного тренера «Енисея»

Как стало известно «СЭ», сегодня «Енисей» должен объявить об отставке с поста главного тренера команды Александра Алферова.

Исполняющим обязанности главного тренера команды, которая намерена бороться ща путевку в РПЛ, пока станет Виктор Тренев.

58-летний российский специалист возглавляет команду из Красноярска с осени 2020-го.

В текущем сезоне «Енисей» после трех игр занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ с одним очком.