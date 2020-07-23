«Зениту» важно завоевать Кубок России. Мнение Сердара Азмуна

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями от победы в чемпионате России. Также он рассказал об ожиданиях от финала Кубка страны с «Химками».

— Завоевывать чемпионство — очень и очень сложно, — цитирует иранца официальный сайт клуба. - Это наша общая заслуга — игроков, тренерского штаба, персонала. Всех. И те чувства, которые у меня есть, испытывают все наши футболисты. Мы вместе выиграли этот титул.

- Впереди — Кубок России. Ваши ожидания?

— Нас ждет очень эмоциональная, напряженная игра с «Химками». Нам важно завоевать Кубок России. Это непростой соперник, тем более с учетом победы над «Уралом» на их поле. С нашей стороны недооценки не будет.



— Вы — двукратный чемпион страны, теперь лучший бомбардир. Каковы дальнейшие цели?

— Я всегда стараюсь помочь команде. Хочется всегда быть чемпионом.