Голкипер «Динамо» Лещук: «Новый формат Кубка России для клубов и футболистов — большой плюс»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о новом формате Кубка России.

«Интерес к Кубку России не падает. У нас стало больше игр, а это больше интереса для игроков, потому что хочется меньше тренироваться и больше играть. Мы же ради этого и пошли в футбол. Тем более убрали еврокубки, да и когда они были, не все команды играли в таком режиме, а сейчас все команды играют по несколько матчей в неделю — это плюс. Также можно понять клубы — они нам платят за игры, а не за тренировки, мы же зарабатываем во время матчей. Поэтому новый формат Кубка России для клубов и для футболистов — это большой плюс», — цитирует Metaratings Лещука.

В этом сезоне турнир разыгрывается по системе Double Elimination, где команда вылетает не после одного поражения, а после двух.

В следующем туре Кубка России «Динамо» сыграет против «Ахмата» 8 ноября.