Вратарь "Арсенала" рассказал, как Карасев объяснил решения в полуфинале с "Уралом" с помощью ВАР

Вратарь "Арсенала" Артур Нигматуллин после домашнего ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России с "Уралом" (2:2, 2-3) рассказал о том, как судья Сергей Карасев работал при изучении повторов двух спорных моментов.

С помощью ВАР сначала был назначен пенальти в ворота хозяев за игру рукой защитника Максима Беляева – и счет стал 0:2, а потом в первом тайме удален за грубую игру хавбек гостей Эрик Бикфалви, передает из Тулы корреспондент "СЭ" Артем Агапов.

- Как на поле выглядела история с работой ВАР и Карасева? Зрители не поняли, почему он дважды ходил смотреть повторы. Футболисты знали, что именно он изучает?

- Он смотрел ключевые моменты. Пошел, посмотрел и назначил пенальти, потом удалил Бикфалви. Это важные моменты. Судья не говорил, что именно смотрит, просто потом сообщал: была рука – пенальти, игрок наступил – удаление.

Это современный футбол, везде внедряют ВАР, чемпионат России – не исключение. Если такая тенденция, от этого никуда не деться. Понятно, что болельщикам и зрителям пока непривычно, не совсем удобно еще сидеть и ждать по пять минут, пока примут решение.

- При этом президент "Урала" Григорий Иванов категорически против ВАР, снова разнес это нововведение. Он считает, что раз судья не увидел, то и пенальти, и удаления не было.

- Не знаю, что сказать. Это мнение человека из другой команды. Но мир футбола идет вперед, ВАР внедряется в России. Ничего не добавить.