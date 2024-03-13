Талалаев назвал недостаток «Краснодара» при Ивиче

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» высказался о шансах клуба в Кубке России.

«Химки» обыграли «Краснодар» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

«Если разговаривать о принадлежности, «Краснодар», не «Краснодар»... Мы их уже обыгрывали в марте несколько раз. Знаем, что они очень любят играть в атаку, но позволяют себе в обороне определенные вольности. Мы старались это реализовать. Два раза получилось. Еще два хороших момента было. Нам нужно было просто пройти в следующий раунд. Насколько далеко «Химки» могут забраться? Мы не загадываем. Ставим задачу на каждую игру», — сказал Талалаев «СЭ».

«Химки» вышли во второй этап четвертьфинала FONBET Кубка России.