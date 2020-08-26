«Шинник» выбил «Торпедо» из Кубка России

«Велес», «Текстильщик» и «Шинник» пробились в групповой турнир Кубка России. В игре 1/64 финала московский клуб разгромил «Балтику» 4:1, ивановцы переиграли «Чайку 2:0, а ярославская команда взяла верх над «Торпедо» — 2:1.

Кубок России

1/64 финала

«Велес» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 4:1 (1:1)

Голы: Наилсон, 12 (0:1). Стефанович, 40 (1:1). Стефанович, 49 (2:1). А.Галоян, 73 (3:1). А.Галоян, 84 (4:1).

«Велес»: Косаревский, Климов, Ботака-Иобома, Кахидзе, Вакулич, Гаракоев, Поляков, Кирсанов, Фищенко (А.Галоян, 65), Родионов (М.Майга, 84), Стефанович.

«Балтика»: Латышонок, Плопа, Маклаков, Наилсон, Дудиев, Чочиев, Шаваев, Бутаков, Жиронкин, Демьянов, Маркин.

Предупреждения: Поляков, 36. Ботака-Иобома, 58. Альшин, 69.

Удаление: Ботака-Иобома, 90+4.

Судья: Цыганок (Владивосток).

26 августа. Домодедово. Стадион «Авангард».

«Чайка» (Песчанокопское) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:2 (0:1)

Голы: Мосейчук, 45 (0:1). Сидоров, 81 (0:2).

«Чайка»: Юнусов, Гаджибеков, Гогличидзе, Хайруллов, Дегтярев (Володкин, 86), Леонтьев, Алейников, Карташов, Глушков (Палиенко, 71), Белоус, Хохлачев.

«Текстильщик»: Смирнов, Фомин, Обивалин (Сидоров, 46), Губочкин, Романенко, Горюшкин (Макушкин, 90), Агеев (Шленкин, 46. Альшанский, 85), Мухаметзянов, Маричев, Мосейчук, Бачинский (Е.Попов, 70).

Предупреждения: Бачинский, 8. Романенко, 78. Мухаметзянов, 80. Фомин, 90.

Судья: Машлякевич (Москва).

26 августа. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».

«Торпедо» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 1:2 (0:2)

Голы: Кутин, 9 (0:1). Самодин, 44 (0:2). Адаев, 79 (1:2).

«Торпедо»: Конюхов, Шустиков, Шоркин, Прошкин, Рязанцев, Елисеев, Нетфуллин, Гордюшенко (Адаев, 46), Дворецков, Лебеденко, Калмыков.

«Шинник»: Яшин, Кутин, Стешин, Покидышев, Тананеев, Стрелов, Зинков, Наседкин, Пухов (Носов, 68), Мацхарашвили, Самодин.

Удаление: Нетфуллин, 52.

Судья: Зияков (Набережные Челны).

26 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».