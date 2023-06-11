Колосков остался недоволен судейством суперфинала Кубка России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о суперфинале FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, по пен. 5:6).

«В Кубке сопереживал судье. Судья был сегодня не лучшим. Он очень вольно трактовал силовую игру и допускал ошибки. Вы же сами видели, как он нарушал борьбу. Судья был достоин финала — и тот, и другой были посредственными!» — сказал Колосков.

Встречу обслуживал Владислав Безбородов.

ЦСКА в восьмой раз стал победителем Кубка России.