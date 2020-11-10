Гончаренко прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Кубка России

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Бетсити Кубка России. Армейцам предстоит дома провести матч против «СКА-Хабаровска» 20 или 21 февраля.

«Мы не должны забывать, что «СКА-Хабаровск» обыграл «Рубин» на групповой стадии Кубка России. Команды у Сергея Юрана все боевитые, физически подготовленны, агрессивны, у них хорошее движение. Это было видно и в полуфинальном матче прошлого розыгрыша, когда «Химки» обыграли «Урал», — цитирует белорусского тренера официальный сайт армейцев.

«Команды Юрана играют с куражом. Так что нельзя думать, что будет легко. Тем более футбол выровнялся, все умеют играть. Плюс это кубковая встреча, здесь все возможно. Поэтому мы ни в коем случае не будем считать, что уже вышли в следующую стадию — знаем, что со «СКА-Хабаровск» будет нелегко», — сказал Гончаренко.