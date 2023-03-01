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«Динамо» — «Крылья Советов»: Солдатенков не фолил на Захаряне, пенальти не назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Динамо» — «Крылья Советов».
«Динамо» — «Крылья Советов».
1/2

На 37-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» арбитр Павел Кукуян правильно не назначил пенальти после падения Арсена Захаряна в штрафной площади самарцев. Судья занимал не очень хорошую позицию для оценки эпизода, но моментально показал, что динамовцу нужно вставать с газона, и продолжил игру.

"Динамо" - "Крылья Советов".
«Динамо» — «Крылья Советов».

Правоту рефери подтвердили его видеоассистенты Кирилл Левников и Андрей Веретешкин. Если судить по повторам, показанным во время телетрансляции, у Кукуяна действительно не было оснований наказать гостей 11-метровым ударом. Их капитан Александр Солдатенков не нарушил правила. Он не сделал подножку, не произвел движение вбок ногой или рукой, не поставил ногой шлагбаум — ничего этого не случилось. Произошло обычное игровое столкновение двух футболистов.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
3
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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