«Анжи» сыграет с «Махачкалой», победитель пары «Сатурн» — «Коломна» отправится на Сахалин. Итоги жеребьевки Кубка России
Состоялась жеребьевка первых раундов Кубка России-2020/21, сообщает пресс-служба РФС.
По итогам жеребьевки 1/256 финала турнира стало известно, что «Анжи» встретится с «Махачкалой», «Туапсе» примет на своем поле «Кубань», нальчикский «Спартак» сыграет с «Ессентуками», а «Сатурн» — с «Коломной».
Также, состоялась жеребьевка 1/128 финала Кубка, согласно которой КАМАЗ сыграет с «Ладой» из Димитровграда, победитель пары «Анжи» — «Махачкала» встретится с другим клубом из столицы Дагестана, «Легионом-Динамо», а победитель пары «Сатурн» — «Коломна» — с «Сахалином» из Южно-Сахалинска.
Матчи 1/256 финала (везде в парах первыми указаны хозяева полей).
«Анжи» (Махачкала) — «Махачкала»
«Спартак» (Нальчик) — «Ессентуки» (Ессентуки)
«Кубань-Холдинг» (Краснодарский край) — «Форте» (Таганрог)
«Туапсе» — «Кубань» (Краснодар)
«Тверь» — «Звезда» (Санкт-Петербург) (хозяин определен без проведения жеребьевки)
«Красный» (Смоленская область) — «Луки-Энергия» (Великие Луки)
«Родина» (Москва) — «Строгино» (Москва)
«Сатурн» (Раменское) — «Коломна»
«Калуга» — «Смоленск»
«Металлург» (Видное) — «Квант» (Обнинск)
«Муром» — «Рязань»
«Знамя» (Ногинск) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
«Лада» (Тольятти) — «Волна» (Нижегородская область)
«Зенит» (Ижевск) — «Тюмень»
Матчи 1/128 финала (везде в парах первыми указаны хозяева полей).
«Интер» (Черкесск) — «Машук-КМВ» (Пятигорск)
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Дружба» (Майкоп)
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Лада» (Димитровград)
«Челябинск» — «Носта» (Новотроицк)
«Новосибирск» — «Динамо» (Барнаул)
«Чита» — «Зенит» (Иркутск)
Матчи пройдут в августе. Точные даты и время проведения встреч будут определены позднее.
Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин провели жеребьевку Бетсити Кубка России. Команды узнали, кто проведёт домашние игры 1/256. pic.twitter.com/N38SaknMkK— РФС (@rfsruofficial) July 29, 2020
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