Состоялась жеребьевка первых раундов Кубка России-2020/21, сообщает пресс-служба РФС.

По итогам жеребьевки 1/256 финала турнира стало известно, что «Анжи» встретится с «Махачкалой», «Туапсе» примет на своем поле «Кубань», нальчикский «Спартак» сыграет с «Ессентуками», а «Сатурн» — с «Коломной».

Также, состоялась жеребьевка 1/128 финала Кубка, согласно которой КАМАЗ сыграет с «Ладой» из Димитровграда, победитель пары «Анжи» — «Махачкала» встретится с другим клубом из столицы Дагестана, «Легионом-Динамо», а победитель пары «Сатурн» — «Коломна» — с «Сахалином» из Южно-Сахалинска.

Матчи 1/256 финала (везде в парах первыми указаны хозяева полей).

«Анжи» (Махачкала) — «Махачкала»

«Спартак» (Нальчик) — «Ессентуки» (Ессентуки)

«Кубань-Холдинг» (Краснодарский край) — «Форте» (Таганрог)

«Туапсе» — «Кубань» (Краснодар)

«Тверь» — «Звезда» (Санкт-Петербург) (хозяин определен без проведения жеребьевки)

«Красный» (Смоленская область) — «Луки-Энергия» (Великие Луки)

«Родина» (Москва) — «Строгино» (Москва)

«Сатурн» (Раменское) — «Коломна»

«Калуга» — «Смоленск»

«Металлург» (Видное) — «Квант» (Обнинск)

«Муром» — «Рязань»

«Знамя» (Ногинск) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

«Лада» (Тольятти) — «Волна» (Нижегородская область)

«Зенит» (Ижевск) — «Тюмень»

Матчи 1/128 финала (везде в парах первыми указаны хозяева полей).

«Интер» (Черкесск) — «Машук-КМВ» (Пятигорск)

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Дружба» (Майкоп)

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Лада» (Димитровград)

«Челябинск» — «Носта» (Новотроицк)

«Новосибирск» — «Динамо» (Барнаул)

«Чита» — «Зенит» (Иркутск)

Матчи пройдут в августе. Точные даты и время проведения встреч будут определены позднее.