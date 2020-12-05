Тренеры ответили на вопросы журналистов после матча 17-го тура РПЛ.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 17-го тура российской премьер-лиги против «Урала» (5:1).

— Много говорили о том, что график непростой, с осторожностью ждем каждый следующий матч, пытаемся проанализировать состояние игроков, — начал Семак. — Сегодня выглядели неплохо, начали хорошо, смогли забить много. В Туле тоже много создавали, но потеряли очки. А тут с реализацией оказалось гораздо лучше. Победа важная и непростая, пусть счет не вводит в заблуждение. Всем сложно эмоционально и функционально. Ребята молодцы, заслужили три очка.

— Почему вышел Лунев, а не Кержаков? Чье это решение?

— Совместное, но окончательное — за мной. Луневу тоже нужно давать практику, чтобы он набирал форму. К Кержакову нет претензий, но меня беспокоило выгорание, которое есть. Миша выступает очень долго без замен. Ему нужно дать передышку, этим и вызвано появление Лунева. По Кузяеву и Ерохину — то же самое, они играли очень много. Воспользовались возможностью заменить тех, кого могли.

— Что произошло с «Уралом»? Он так много обычно не пропускает.

— Я могу говорить о своей команде. Чтобы создать момент, нужно постараться. Ребята это делали. Может, на первых минутах не все хорошо складывалось с реализацией, с нацеленностью. Когда забили первый мяч, раскрепостились. День, когда все благоприятно сложилось для нас, не все — для «Урала». Мы просто оказались сильнее.

— Как оцените игру Малкома?

— Мы ждем от всех максимальной пользы для команды. В том качестве, в котором действовал Малком, вышло хорошо для команды. Хотим, чтобы он забивал, брал больше на себя. У него есть удар, но, чтобы окончательно обрести уверенность, нужно играть больше. Сами знаете, как тяжело ему приходится из-за травм. Малком набирает форму, нужно прибавлять, тогда уверенность придет — бразилец станет лучше.

— Не возникала мысль выпустить Крапухина раньше?

— Хотели дать Азмуну оформить хет-трик. Мусаев и Шамкин появлялись в Лиге чемпионов, а мы думали, кого важнее выпустить. Молодые футболисты еще получат практику — не сомневаюсь.

— Как команда отреагировала на вылет из еврокубков? В каком сейчас коллектив состоянии с точки зрения психологии?

— Проигрывать всегда неприятно, тем более крупно. Хотели добиться в Европе большего. Первые домашние матчи внесли некий вектор в неудачные выступления, потом наложились другие проблемы. Результат нас не устраивает, все расстроены. Для нас самым важным было выбраться из ситуации, в которую попали. Решать задачи в РПЛ тоже непросто, но ребята — молодцы, сегодня справились.

Юрий Матвеев: «Зенит» нас раздавил"

— И счет, и качество игры в обороне не устроило, — отметил главный тренер «Урала». — Это болезненное поражение, готовились к другому. «Зенит» нас раздавил. Мы оказались не готовы к такому уровню борьбы, к таким скоростям.