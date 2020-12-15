«Спартак» сжег эмоции перед «Зенитом». Это плюс для Питера

Взгляд с Невы на битву принципиальных соперников, которая состоится в среду.

Нездоровый антураж

Помните, каким был разогрев предыдущей невской встречи «Зенита» и «Спартака»? В июле эти команды встречались в полуфинале Кубка России, и красно-белые тогда не считались фаворитами. О футболе в те дни говорили мало. Обсуждали слова нового гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова о том, как ему приятно бросить перчатку сине-бело-голубым. В соцсетях набирал популярность хештег #СудитеСпартакКакЗенит, запущенный лично главой московского клуба Леонидом Федуном. Он же накануне добавил: «Если будет судить Вилков, то можно не выходить на матч».

Острый интерес вызывало и то самое видео с Дзюбой и Азмуном из чемпионской раздевалки «Зенита». Гендиректор питерцев Александр Медведев тем летом охотно общался с прессой и пошутил: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке». Красно-белых это возмутило, а Медведев позже извинился перед Федуном.

Полыхало прилично — во всех переносных смыслах, которые возможны. Игру еще пошатнуло эхом от предыдущей встречи «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге, когда в городе прошли массовые задержания болельщиков, спровоцировавшие акцию «Фанат не преступник».

Другая дискуссия

А что сейчас? Во-первых, болельщиков будет заметно меньше, чем в июле, и это уже удар по антуражу одной из главных игр сезона. Конечно, локальные акции последуют — фанаты обеих команд точно подготовят что-то к матчу. Но градус агрессии определенно станет ниже из-за небольшого числа зрителей.

Газизов уже покинул красно-белых, так что бросок перчатки перехватили другие. Федун в последнее время немногословен, особенно если сравнивать его же речь накануне июльской встречи с «Зенитом». Медведев вообще вышел из публичного пространства и больше месяца не разговаривает со СМИ, хотя перед матчами все еще совершает уже знаменитый ритуал — обходит поле по периметру и касается ворот.

О судействе говорят все так же много, но все-таки чуть тише, чем летом. Кто-то заметил, что «Зенит» во встрече с «Динамо» получил пенальти после просмотра арбитром видеоповтора, а «Спартак» в Сочи не наградили 11-метровым в спорной ситуации. Но тон этих дискуссий не так высок, как обсуждение инцидентов с участием Доменико Тедеско, Андреаса Хинкеля, Дмитрия Бородина, Сослана Джанаева и Жоаузинью в подтрибунке «Фишта».

Эмоциональный взрыв

Не удивлен, что в российском футболе созрел очередной скандал. Но я убежден в том, что педалирование событий в Сочи вредит «Спартаку». Если бы игра на «Фиште» завершала год, то у меня вопросы не возникали бы. Однако перед ключевым матчем сезона с главным конкурентом все это лишь отнимает силы и эмоции у москвичей. А по «Зениту» Сочи-гейт даже косвенно не бьет.

Разница с июлем колоссальна. Летом красно-белые развязывали информационную войну, направленную на чемпионов России. И правильно делали: во времена соцсетей хорошо спланированный разогрев может повлиять на соперников. Сейчас «Спартак» снова лидер инфополя, но, на мой взгляд, тратит энергию впустую. «Зенит» эта история не запугает, не расслабит, в клубе о ней даже не думают. А тренерский штаб оппонента расходует время и силы на скандал в Сочи. И, конечно, футболистов тоже задевают те события — они же были их свидетелями. Эффект от поражения на Черном море усилился.

Безмятежность Питера

К удивлению, в Санкт-Петербурге спокойно. Еще одну-две недели назад дело обстояло иначе: Сергей Семак подвергся самому мощному огню критики за все время работы в «Зените», ему открыто желали отставки и его допытывали на пресс-конференциях. Однако победы над «Уралом» и «Динамо» существенно улучшили шансы тренера остаться. На климат внутри коллектива отрыв от «Спартака» тоже повлиял. И даже скандал с Дриусси быстро сошел на нет, когда аргентинец забил, причем выйдя на своей любимой позиции.

Важно, что лазарет пустеет. Семак уже тысячу раз говорил, что при выборе тактики отталкивается от наличия футболистов в составе. В последние два месяца «Зенит» страдал от кадровых проблем, так что лучшую игру чемпионы России показать не могли. Сейчас у сине-бело-голубых здоровы почти все: точно не появится на поле Кержаков, но у него есть достойная альтернатива — Лунев. А у Караваева внезапно появился сильный сменщик — Сутормин в трех последних матчах отдал четыре голевые передачи с позиции правого защитника.

Психология важнее «физики»

За октябрь и ноябрь Дзюба забил всего два мяча во всех турнирах, Азмун за этот же отрезок не поражал ворота ни разу. Обоих форвардов осенью подкосили проблемы со здоровьем, но последние игры доказывают, что Дзюба и Азмун снова в форме. И оба делят первые два места по числу голов в лиге.

Затихла и история с капитанской повязкой Дзюбы, хотя против «Динамо» ее вновь надел Ловрен, а не Артем. Изначально это решение Семака выглядело странно, но время показывает, что хуже точно не стало. Дзюба, как верно заметил Сергей Богданович, и так запредельно мотивирован, и повязка только перехлестнет его эмоции через край. Едва ли и в матче со «Спартаком» Дзюба будет капитаном, но настрой на бывший клуб у него и так всегда серьезный.

У «Спартака» проблем с составом чуть больше, но вряд ли отсутствие Соболева или Умярова сыграет решающую роль. Все футболисты устали, все хотят в отпуск, поэтому в последней встрече года важнейшее значение имеет даже не физическая подготовка, а психология.

И у «Зенита» сейчас запас эмоций явно выше, чем у «Спартака».