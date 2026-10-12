«Зенит» — прорыв тура, ЦСКА и «Динамо» — первой трети сезона. Такая плотность в топ-5 — мечта любой лиги
Три разгрома, огненный матч в Краснодаре, новый лидер с уникальной плотностью в таблице — это был один из самых ярких и насыщенных туров сезона. Такие выходные стоили трехнедельного ожидания.
Даже удивительно, что столько событий стало возможно сразу после паузы на матчи сборных, когда топ-клубы обычно малоподвижные, несыгранные и как будто только набирающие форму.
Как «Спартак» в Самаре.
Команда Хуана Карлоса Карседо еще до удаления Максименко выглядела тяжеловесно: исчезла взрывная скорость Маркиньоса и Солари на флангах, мяч плохо двигался между линиями, несмотря на возвращение Барко. При этом в меньшинстве его нахождение на поле лишилось привычного смысла. А те, кто девять туров отвечал за надежность сзади, пожарили: Бабич чуть не привез пенальти за игру рукой в своей штрафной, Зобнин не давал стабильного объема, сломал офсайдную линию перед фолом Максименко и чудом избежал наказания за жесткую блокировку Рахмановича.
Есть ощущение, что Карседо больше не повторит эксперимент с отказом от товарищеских матчей в ходе длительной паузы — без спаррингов красно-белые оказались не готовы к рестарту. Еще и нарвались на «Крылья», которые специализируются на отборе очков у грандов РПЛ.
Но уникальность «Спартака» в том, что даже с таким набором проблем и в меньшинстве он оказался очень близок к победе. По-футбольному хорошо, что «Крылья» спаслись, потому что ничья — минимум, на что самарцы реально наиграли. Но факт, что каждый конкурент в этом туре выглядел сильнее, — довольно ощутимый сигнал для штаба москвичей: форму нужно набирать как можно быстрее.
Сравните их перформанс, например, с «Динамо», уходившим на паузу с аналогичной задачей — сохранить баланс, победные настройки и сверхудачную серию. В Казани точно не проще, чем в Самаре, а учитывая состояние поля (на него жаловались футболисты сборной России) и плотность команды Франка Артиги, возможно, даже сложнее. Да, бело-голубые не показали ничего выдающегося. Но и до этого не особо блистали. Зато действовали уверенно: реализовали первый полумомент, остались в большинстве, засушили игру и вернулись с шестой победой подряд. И с первым местом. Перерыв вообще не сказался.
Представить «Динамо» лидером после трети дистанции было очень сложно. Как и спрогнозировать прорыв ЦСКА, также закрывшего все вопросы с «Родиной» уже после первого тайма. Динамика, интенсивность, тонус каждого на поле — пока у армейцев все на очень приличном уровне. Видно, чем занимался главный тренер Дмитрий Игдисамов эти три недели — при Фабио Челестини-то команда очень тяжело возвращалась после пауз на сборные.
Самый показательный момент — гол Облякова на 24-й минуте. Во-первых, этот мяч идеально проиллюстрировал тактический тезис Игдисамова о том, что он приверженец вертикальной игры и, если можно одной передачей отрезать шесть-семь соперников и продвинуться на 30-40 метров вперед, этим нужно пользоваться. Во-вторых, зафиксировал праймовую форму Облякова. Иван — не самый стабильный футболист чемпионата. Но в нынешнем состоянии один из немногих, кто в РПЛ умеет все: выдать ассист через полполя, забить с 30 метров и просто сделать разницу, которая обеспечит уверенную победу.
Хотя возглавляет список таких исполнителей, конечно, Глушенков. Не уверен, есть ли у нас кто-то сильнее по набору качеств и их реализации в нужные моменты. «Зенит» в целом произвел очень сильное впечатление. Но игра Максима в Краснодаре, возможно, лучшее индивидуальное выступление года. Смотришь на его перемещения, вовлеченность в атаку и реализацию и понимаешь — когда есть такой исполнитель, способный закрыть сразу три позиции и всех разрывать на каждой, когда Педро безупречен в отборе у своей штрафной, а через 10 секунд ассистирует на чужой половин, когда, наконец, в порядке Соболев, Сантос, Барриос и Карпукас, — можно доминировать на поле главного конкурента даже без Вендела и Дивеева. Вообще-то — двух очень важных фигур. Но вспоминает ли теперь кто-то об их отсутствии?
Конечно, уважение «Краснодару» за то, что почти отыгрался с 0:3 — причем без удаления Тормены, допускаю, это действительно могло случиться. Но есть ощущение, что кризисный отрезок в конце второго тайма — очередное подтверждение того, что, когда «Зенит» заряжен, снести его практически нереально, а вот потерей концентрации вполне можно пользоваться.
Главный вопрос: сколько еще штаб Сергея Семака удержит команду в таком состоянии? Потому что против «Краснодара» и против «Родины» с ЦСКА на поле выходили два разных «Зенита».
С одной стороны, к этим перепадам все уже привыкли. С другой — топ-5 окончательно сформирована, все идут очень ровно. И воспользоваться переходом конкурента на энергосберегающий режим реально может каждый.
Такой группы лидеров в РПЛ не было очень давно. И это один из немногих факторов, выделяющих наш чемпионат. А еще — практически гарантирующий, что в этом сезоне гонка будет очень яркой.
После трети дистанции об этом можно говорить уверенно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|3 : 0
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|0 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1