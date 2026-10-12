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Краснодар — Зенит, Рубин — Динамо, ЦСКА — Родина, Крылья Советов — Спартак: главные итоги 10-го тура РПЛ сезона-2026/27

«Зенит» — прорыв тура, ЦСКА и «Динамо» — первой трети сезона. Такая плотность в топ-5 — мечта любой лиги

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
А «Спартаку» нужно срочно прибавлять.

Три разгрома, огненный матч в Краснодаре, новый лидер с уникальной плотностью в таблице — это был один из самых ярких и насыщенных туров сезона. Такие выходные стоили трехнедельного ожидания.

Даже удивительно, что столько событий стало возможно сразу после паузы на матчи сборных, когда топ-клубы обычно малоподвижные, несыгранные и как будто только набирающие форму.

Как «Спартак» в Самаре.

Команда Хуана Карлоса Карседо еще до удаления Максименко выглядела тяжеловесно: исчезла взрывная скорость Маркиньоса и Солари на флангах, мяч плохо двигался между линиями, несмотря на возвращение Барко. При этом в меньшинстве его нахождение на поле лишилось привычного смысла. А те, кто девять туров отвечал за надежность сзади, пожарили: Бабич чуть не привез пенальти за игру рукой в своей штрафной, Зобнин не давал стабильного объема, сломал офсайдную линию перед фолом Максименко и чудом избежал наказания за жесткую блокировку Рахмановича.

Амир Рахманович и&nbsp;Срджан Бабич.«Крылья» и «Спартак» зажгли в Самаре. Красно-белые больше часа играли в меньшинстве и едва не победили

Есть ощущение, что Карседо больше не повторит эксперимент с отказом от товарищеских матчей в ходе длительной паузы — без спаррингов красно-белые оказались не готовы к рестарту. Еще и нарвались на «Крылья», которые специализируются на отборе очков у грандов РПЛ.

Но уникальность «Спартака» в том, что даже с таким набором проблем и в меньшинстве он оказался очень близок к победе. По-футбольному хорошо, что «Крылья» спаслись, потому что ничья — минимум, на что самарцы реально наиграли. Но факт, что каждый конкурент в этом туре выглядел сильнее, — довольно ощутимый сигнал для штаба москвичей: форму нужно набирать как можно быстрее.

Сравните их перформанс, например, с «Динамо», уходившим на паузу с аналогичной задачей — сохранить баланс, победные настройки и сверхудачную серию. В Казани точно не проще, чем в Самаре, а учитывая состояние поля (на него жаловались футболисты сборной России) и плотность команды Франка Артиги, возможно, даже сложнее. Да, бело-голубые не показали ничего выдающегося. Но и до этого не особо блистали. Зато действовали уверенно: реализовали первый полумомент, остались в большинстве, засушили игру и вернулись с шестой победой подряд. И с первым местом. Перерыв вообще не сказался.

Представить «Динамо» лидером после трети дистанции было очень сложно. Как и спрогнозировать прорыв ЦСКА, также закрывшего все вопросы с «Родиной» уже после первого тайма. Динамика, интенсивность, тонус каждого на поле — пока у армейцев все на очень приличном уровне. Видно, чем занимался главный тренер Дмитрий Игдисамов эти три недели — при Фабио Челестини-то команда очень тяжело возвращалась после пауз на сборные.

Футболисты ЦСКА Иван Обляков и&nbsp;Иван Олейников празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Родины&raquo; в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 11&nbsp;октября.Обляков восхитителен, а непобедимый ЦСКА — на вершине таблицы!

Самый показательный момент — гол Облякова на 24-й минуте. Во-первых, этот мяч идеально проиллюстрировал тактический тезис Игдисамова о том, что он приверженец вертикальной игры и, если можно одной передачей отрезать шесть-семь соперников и продвинуться на 30-40 метров вперед, этим нужно пользоваться. Во-вторых, зафиксировал праймовую форму Облякова. Иван — не самый стабильный футболист чемпионата. Но в нынешнем состоянии один из немногих, кто в РПЛ умеет все: выдать ассист через полполя, забить с 30 метров и просто сделать разницу, которая обеспечит уверенную победу.

Хотя возглавляет список таких исполнителей, конечно, Глушенков. Не уверен, есть ли у нас кто-то сильнее по набору качеств и их реализации в нужные моменты. «Зенит» в целом произвел очень сильное впечатление. Но игра Максима в Краснодаре, возможно, лучшее индивидуальное выступление года. Смотришь на его перемещения, вовлеченность в атаку и реализацию и понимаешь — когда есть такой исполнитель, способный закрыть сразу три позиции и всех разрывать на каждой, когда Педро безупречен в отборе у своей штрафной, а через 10 секунд ассистирует на чужой половин, когда, наконец, в порядке Соболев, Сантос, Барриос и Карпукас, — можно доминировать на поле главного конкурента даже без Вендела и Дивеева. Вообще-то — двух очень важных фигур. Но вспоминает ли теперь кто-то об их отсутствии?

Александр Черников и Максим Глушенков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Конечно, уважение «Краснодару» за то, что почти отыгрался с 0:3 — причем без удаления Тормены, допускаю, это действительно могло случиться. Но есть ощущение, что кризисный отрезок в конце второго тайма — очередное подтверждение того, что, когда «Зенит» заряжен, снести его практически нереально, а вот потерей концентрации вполне можно пользоваться.

Главный вопрос: сколько еще штаб Сергея Семака удержит команду в таком состоянии? Потому что против «Краснодара» и против «Родины» с ЦСКА на поле выходили два разных «Зенита».

Максим Глушенков.Глушенков тащит «Зенит» к чемпионству. «Краснодар» не может компенсировать потерю Кривцова и Сперцяна

С одной стороны, к этим перепадам все уже привыкли. С другой — топ-5 окончательно сформирована, все идут очень ровно. И воспользоваться переходом конкурента на энергосберегающий режим реально может каждый.

Такой группы лидеров в РПЛ не было очень давно. И это один из немногих факторов, выделяющих наш чемпионат. А еще — практически гарантирующий, что в этом сезоне гонка будет очень яркой.

После трети дистанции об этом можно говорить уверенно.

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина 3 : 0
11.10 19:30 Рубин – Динамо 0 : 1
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