Пресс-конференция главного тренера «Динамо» Сандро Шварца и форварда команды Сильвестра Игбуна перед субботней встречей с «Зенитом», которая состоится в Санкт-Петербурге.

— Чего ожидаете от матча с «Зенитом»? — первый вопрос Шварцу.

— В субботу ожидаем сложную игру, мы столкнемся с очень хорошим соперником. Нельзя давать зенитовцам время на принятие решений, иначе у нас возникнут проблемы. С нашей стороны мы должны сыграть организованно в обороне и максимально храбро и самоотверженно провести этот матч.

— Сразу после победы над «Арсеналом» Сергей Степашин попросил «Динамо» сыграть против «Зенита» первым номером. Готовы ли вы прислушаться к такой просьбе?

— Мы прислушиваемся к тому, что говорит наше руководство, мы это ценим. По поводу игры в субботу могу сказать, что «Зенит» — хорошая команда. Для нас будет важно находить свободные зоны. Нам нужно действовать очень агрессивно в обороне и не дать свободу игрокам «Зенита». В последние недели мы старались играть в скоростной футбол, заполнять зоны. Попытаемся сыграть в тот же футбол, который мы показывали. Я рад, что у нас есть возможность помериться силами с такой командой, как «Зенит», это хороший шанс проверить наше состояние на данный момент.

— Понятно, что «Динамо» не фаворит. Но можно ли говорить о том, что сейчас преимущество «Зенита» не столь однозначно?

— Мы посмотрели матч «Зенита» против «Боруссии» и проанализировали его. Отмечу, что «Зенит» вел после первого тайма. Это говорит о том, насколько это сильная команда. В РПЛ зенитовцы выиграли последнюю встречу, наверняка против нас в стартовом составе выйдет Дзюба. Для нашей молодой команды это большой вызов.

— Вы согласны, что «Зенит» играет в довольно тягучий футбол и ключом к победе для «Динамо» могут стать контрпрессинг и высокая интенсивность?

— Я не считаю, что «Зенит» играет медленно. Еще раз скажу: если мы будем давать время на принятие решений, то столкнемся с проблемами. Мы уже провели матч со «Спартаком», это была очень эмоциональная игра. Сейчас у нас снова есть возможность сыграть с командой топ-уровня, и мы хотим проявить свои лучшие качества.

— В первом круге «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Вы смотрели эту игру? Возьмете что-нибудь из нее?

— Посмотрели ее и проанализировали. Но сравнивать состояние команды тогда и сейчас достаточно сложно.

— Матч пройдет практически без зрителей. Как это повлияет на игру?

— Для меня это будет первая игра в России без зрителей. Стоит отметить, что в этом есть положительные моменты. Я смогу лучше управлять командой с бровки, будет проще докричаться до футболистов.

— Нет ли в команде отпускных настроений?

—Ребята тренируются и показывают полную концентрацию. У нас неделя тренировок, некогда думать об отпуске.

— В матче предыдущего тура с «Арсеналом» у «Динамо» получились разные таймы. Вы сказали, что в перерыве поменяли несколько позиций игроков. После этого возросла интенсивность, особенно в игре без мяча.

— Я сказал в перерыве, что нужно сыграть смело. Разница между первым и вторым таймом была в том, как мы начинали атаки и занимали правильные позиции на поле. Также я отмечу то, как быстро мы вступали в отбор при потере мяча. Когда внесли все эти моменты в нашу игру, нам это дало больше энергии: смогли больше играть вперед. Хотя соперник действовал достаточно компактно.

— Во втором тайме Шиманьски и Фомин несколько раз менялись позициями. Насколько много свободы вы даете игрокам в таких моментах?

— Для нас важно, чтобы были заняты нужные нам позиции. При этом одна из наших «восьмерок» не должна сваливаться на позицию «шестерки». Позиция Моро не должна дублироваться.

— После финального свистка в матче предыдущего тура вы что-то объясняли Каборе, который не вышел на поле. Что это было?

— Каборе — один из важнейших игроков нашей команды. Я его уважаю и как человека, и как футболиста. Я объяснил Шарлю, почему мы выпустили Нойштедтера, а не его. В тот момент нам нужен был игрок выше ростом, чтобы эффективнее сыграть на стандартах.

— Чувствуете ли вы, что тренеры соперников уже подстроились под вас? Становится ли вам сложнее удивлять соперников?

— Мы не концентрируемся на том, чтобы чем-то удивить соперников. Для «Динамо» сейчас принципиально важно улучшать нашу игру: в обороне, в переходных фазах, при владении мячом.

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун из-за травмы пропустил два месяца, и его возвращение на поле вполне может состояться в игре с «Зенитом».

— На протяжении двух месяцев я не играл, — сказал Игбун. — Был очень расстроен, потому что не мог помочь своей команде. Основная моя задача сейчас — набрать форму, чтобы быть полезным команде, которая в последних матчах очень хорошо играла в нападении. Мне нужен шанс, чтобы проявить себя.

— Чего ждете от игры с «Зенитом»?

— «Зенит» — отличная команда, но сейчас я хотел бы говорить о «Динамо» и о том, как будем играть мы. Нам нужно верить в удачный исход. Очень важно, чтобы мы играли концентрированно с первой и до последней минуты и смогли дать бой такому серьезному сопернику.

— Вы забивали всем российским топ-командам, кроме «Зенита». Означает ли это, что матчи с «Зенитом» складываются для вас особенно тяжело?

— Если у меня будет возможность сыграть, я постараюсь забить. Победа для нас будет очень важна. Часто бывают такие матчи, когда команда показывает хороший футбол, но проигрывает. А бывает наоборот — когда берет очки при не самой яркой игре. Повторюсь, для нас важно выиграть у «Зенита».

— Вы хорошо знаете Сергея Семака. Консультировали ли вы Сандро Шварца по поводу тренера соперника?

— Да, я знаю Семака. Я его поприветствую. Но, повторюсь, не хочу говорить об игре «Зенита», мы должны думать о своей игре.