«Каждый фанат «Динамо» — в душе несостоявшийся фанат «Спартака»: провокация болельщиков красно-белых перед дерби
Фанаты «Спартака» перед матчем 22-го тура РПЛ с «Динамо» выложили видео, на котором болельщики бело-голубых якобы объявляют о роспуске.
«К нам в руки попали эксклюзивные кадры с заявлением активных фанатов «Динамо» о том, что они прекращают свое существование!» — говорится в сообщении «Фратрии» в Telegram-канале.
На видео около 30 фанатов «Спартака» с баннерами различных фирм и групп «Динамо» на фоне «ВТБ Арены» заявляют от имени фанатов бело-голубых, что они с этого момента будут болеть за «Спартак».
«Друзья, в преддверии старейшего дерби Москвы мы, болельщики «Динамо», хотим сделать заявление, которое касается всего нашего движа. В это непростое время для команды, которая, к сожалению, вылетела из Кубка от «Акрона», проблемы в нашем движе, где мы, как вы видите, активные фанаты и ультрас-коллективы «Динамо», остались без поддержки старших братьев, которые не оказались рядом, когда нам было нужно. У нас нет выбора, и мы заявляем, что отказываемся от любой поддержки «Динамо» и объявляем о своем закрытии и роспуске.
Мы понимаем всю тяжесть ситуации и хотим сказать, что каждый фанат «Динамо» — в душе это несостоявшийся фанат «Спартака». Пришло время срывать маски, и мы заявляем, что с этого момента великий и могучий клуб в нашей стране только один — московский «Спартак». В субботу мы желаем ему победы, это наше последнее слово», — говорится в видео.
Фанаты «Спартака» на видео продемонстрировали баннеры, которые были отобраны у фанатских групп «Динамо» в последние годы.
Чуть позже группировка «Династия» сообщила о том, что прекращает свою деятельность как раз из-за утери баннера.
Предположительно, баннер фанаты «Спартака» забрали у динамовских фанатов после матча женских команд бело-голубых с ЦСКА в середине марта.
Другие группы «Динамо» пока никак не отреагировали на провокацию фанатов «Спартака».
Дерби «Спартака» и «Динамо» сегодня уступает по накалу вывескам «Спартак» — ЦСКА и «Спартак» — «Зенит». Но между фанатами действительно существует историческая вражда.
Драки были даже на трибунах. Например, в ковидный сезон в ноябре 2020 года: фанаты «Спартака» и «Динамо» сцепились через решетки.
Стычки на трибунах были и в 2017-м.
Новая выходка ультрас «Спартака» перед субботним дерби, возможно, приведет к новым конфликтам между фанатами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4