Глушаков — о назначении Юрана в «Пари НН»: «Надеюсь, результат не заставит себя ждать»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» назначение Сергея Юрана главным тренером команды.

Во вторник, 4 апреля, нижегородский клуб объявил об отставке Артема Горлова и подписании контракта с Юраном.

— Прежде всего я бы хотел поблагодарить Артема Сергеевича Горлова и весь тренерский штаб за проделанную работу, — сказал Глушаков «СЭ». — Это футбол, так бывает... Не пошел результат, к сожалению. Повторюсь, это футбол, это жизнь.

— Как вы отнеслись к приходу Юрана?

— Мы уже работали вместе в «Химках» и добивались хороших результатов. Вот снова поработаем с Сергеем Николаевичем, но уже в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать.

«Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками после 21 тура.