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Алана Мамаева прокомментировала информацию о попытке самоубийства

19:48
Алана Мамаева. Фото LIFE SHOT.
Алана Мамаева. Фото LIFE SHOT.
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Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировала информацию о том, что она совершила попытку самоубийства.

«У меня все хорошо, я дома, — цитирует Мамаеву Telegram-канал LIFE SHOT. — Я так просто... забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы что ли?»

По информации Telegram-канала Baza, Мамаева совершила попытку самоубийства. Источник указывает, что она выпила 40 таблеток снотворного и после этого перестала выходить на связь, а впоследствии ее нашли без сознания.

2 марта Мамаева заявила, что уличила мужа в измене. Она также опубликовала фото предполагаемой любовницы и номер ее телефона. 32-летний Мамаев состоит в браке с Аланой с 2013 года, у них есть дочь.

Дополнительная информация:

https://t.me/Lshot/25307

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