Безумный матч в Грозном: гол Мелкадзе через себя, незабитый пенальти и ВАР, ВАР, ВАР

26-й тур РПЛ открылся красочно. В матч «Ахмат» — «Химки» уместилось почти все, что существует в современном футболе.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

26-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Химки» — 3:1 (2:0)

Голы: Харин, 25 (1:0). Ильин, 44 (2:0). Мелкадзе, 65 (3:0). Идову, 88 (3:1).

Нереализованный пенальти: Ильин, 34 (вратарь)

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Богосавац, Анхель, Нижич (Пуцко, 78), Ненахов, Ильин (Садулаев, 78), Швец, Харин (Бериша, 49), Исмаэл (Тимофеев, 38), Алмаси (Мелкадзе, 64).

«Химки»: Лантратов, Логашов, Идову, Тихий, Данилкин (Кухарчук, 49), Дагерстоль, Мирзов (Корян, 87), Трошечкин (Глушенков, 49), Камышев, Боженов, Себай (Конате, 49).

Предупреждения: Харин, 9. Ненахов, 30. Себай, 38. Данилкин, 44. Алмаси, 56. Тимофеев, 75. Идову, 90. Швец, 90. Садулаев, 90+4.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Москалев (Воронеж). Березнов (Москва).

17 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

На прошлой неделе обе команды провели слабые матчи. «Ахмат» был неожиданно разгромлен в Уфе, а «Химки» в невзрачной игре с трудом победили «Тамбов». Во много поэтому Андрей Талалаев и Игорь Черевченко решили перетасовать составы, а «Ахмат» еще и перешел на схему в три центральных защитника, отразив расстановку противника. Но эти изменения не помешали хозяевам победить в зрелищной встрече.

Матч омрачили только видеопросмотры. Еще в первом тайме арбитр Василий Казарцев несколько раз обращался к помощи видеоассистентов Владимира Москалева и Дениса Березнова. А после первого гола «Ахмата» Казарцев даже отправился смотреть повтор сложного эпизода, из-за которого игра надолго прервалась. С трибун свистели: рефери принимал решение, стоя у монитора, около пяти минут, но все-таки оставил гол в силе. Хотя все могло поменяться, ведь главный арбитр решал, нужно ли наказать защитника «Ахмата» красной карточкой за то, что он наступил на соперника за несколько секунд до забитого мяча.

«Химки» тоже играли достойно. Больше владели мячом, чаще били по воротам (в том числе в створ), хотя по xG «Ахмат» уверенно победил: 1,92 против 0,35. Поэтому победу грозненцев можно назвать закономерной. Но до перерыва Лантратов отразил пенальти в исполнении Ильина, и «Ахмат» из-за этого повторил антирекорд чемпионатов России: это уже пятый нереализованный 11-метровый грозненцев в этом сезоне. Интересно, что при этом «Ахмат» — лидер по числу пробитых пенальти, их у него уже десять.

Ильин не забил 11-метровый, но справедливо был признан лучшим игроком встречи: именно он отдал голевой пас на первый гол Харина и удвоил счет до перерыва. Однако ярчайший момент игры произошел без прямого участия Ильина. На 64-й минуте Мелкадзе заменил Алмаши, а уже на 65-й в борьбе с двумя защитниками пробил через себя под перекладину. Воспитанник «Спартака» забил один из самых красивых мячей чемпионата.

«Ахмат» не удержал разгромную победу — Идову забил один мяч в концовке. Но три очка грозненцы добыли, хотя они им были не очень нужны. Для «Ахмата» сейчас главный турнир — БЕТСИТИ Кубок России, полуфинал с «Крыльями Советов» уже в среду.