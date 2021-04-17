Арбитр ошибся, не удалив игрока «Ахмата». Как судил Казарцев в Грозном

В первой игре 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Химки» (3:1) было непривычно много спорных судейских моментов и проверок с участием видеоассистентов. Вспоминаем, как это было.

«Ахмат» — «Химки».

11-я минута. Лантратов сыграл в мяч, пенальти правильно не назначен

Арбитр Василий Казарцев правильно не наказал гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде вратарь подмосковной команды Илья Лантратов сыграл в мяч левой ногой, и только после этого произошел контакт с Евгением Хариным. На единоборство игроков быстро отреагировал второй ассистент Рустам Мухтаров. Он дал сигнал, что нужно вводить мяч ударом от ворот «Химок».

«Ахмат» — «Химки».

25-я минута. Не удален Ненахов, гол засчитан правильно

На 25-й минуте произошли два эпизода, в которых требуют пояснения судейские решения. Сначала Казарцев ошибся, не удалив с поля защитника «Ахмата» Максима Ненахова. А затем судья правильно засчитал гол Харина, открывшего счет.

Это два разных момента, не связанных одной атакой «Ахмата». Ненахов в центре поля сыграл грубо против лежавшего на газоне Ильи Камышева. Видеоассистенты Владимир Москалев и Денис Березнов посчитали, что Казарцев ошибся, не достав красную карточку, и предложили судье самому посмотреть видеозапись. Рефери так и поступил, долго смотрел повторы и обсуждал случившееся с ВАР, но принял иное решение — вынес Ненахову только предупреждение. На мой взгляд, это ошибка арбитра.

А вот гол «Ахмата» был засчитан верно. Это совершенно другая атака, не имевшая отношения к фолу Ненахова, совершенно другие моменты. Владимир Ильин поборолся за мяч в центре поля, Казарцев правильно продолжил игру, и в итоге Харин забил гол.

«Ахмат» — «Химки».

34-я минута. Правильно не повторен 11-метровый удар

Арбитр правильно не назначил повторный пенальти в ворота гостей. В момент удара Ильина одна нога голкипера подмосковной команды Лантратова осталась на линии ворот. Правила были соблюдены, оснований для повторения 11-метрового удара, который не сумел реализовать Ильин, не возникло.

«Ахмат» — «Химки».

45+4-я минута. Логашов не фолил, правильно не назначен пенальти

В конце первого тайма Казарцев принял верное решение, не назначив пенальти в ворота гостей. Их защитник Арсений Логашов положил левую руку на плечо Харина, но это действие не стало причиной падения игрока грозненской команды. К тому же Логашов сыграл в мяч левой ногой.

«Ахмат» — «Химки».

59-я минута. Тимофеев сыграл рукой, но до этого был офсайд

На 59-й минуте Казарцев правильно не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда удар Ильи Кухарчука задранной вверх правой рукой парировал Артем Тимофеев. Дело в том, что за секунды до этого в положении «вне игры» оказался одноклубник Кухарчука — Мохамед Конате. В этом убедились, проведя проверку, видеоассистенты Москалев и Березнов. Они сообщили об этом Казарцеву, тот назначил свободный удар в сторону ворот «Химок».

«Ахмат» — «Химки».

75-я минута. Мяч попал в руку Тихого, пенальти правильно не назначен

Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей, когда в их штрафной площади после удара Бернарда Бериши произошел контакт с левой рукой Дмитрия Тихого. Рука капитана подмосковной команды находилась в естественном положении, оснований для назначения 11-метрового удара нет.

Итог

В подавляющем большинстве ситуаций разной степени сложности Казарцев с помощью или без помощи коллег принимал верные решения. Одну ошибку он совершил в первом тайме, не удалив игрока «Ахмата».