В ходе матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Урал» (5:1) на помощь арбитру Владимиру Москалеву дважды пришли его видеоассистенты Виталий Мешков и Николай Еремин. Только благодаря им во втором тайме были назначены 11-метровые удары за игру рукой спартаковца Павла Маслова и фол Стефана Страндберга, сбившего Квинси Промеса.

Ошибки судьи исправлены, но итоговая оценка его работы все равно будет низкой. Инспектор Сергей Лапочкин-старший вычтет по половине балла за каждое из двух вмешательств ВАР. Кроме того, к Москалеву есть вопросы по применению дисциплинарных санкций. Предположу, что он получит 7,3-7,4 балла. Это двойка.

(Александр Бобров)