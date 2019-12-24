Жоау Мариу: «Если «Локомотив» подпишет Роналду, то он получит лучшего игрока в мире»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, при каких обстоятельствах форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может переехать в Россию.

— Как думаете: Роналду может оказаться в России?

— Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С «Манчестером» Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с «Реалом». И добился своего. Теперь «Ювентус». Кто знает, что будет в будущем. Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно.

— «Локомотив» — такая команда?

— Если «Локомотив» захочет пригласить игрока уровня Роналду, клубу придется инвестировать в это большие деньги. Но зато он получит выдающегося футболиста. Лучшего в мире, — цитирует Мариу «Российская газета».

34-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 21 матч за «Ювентус» и забил 12 мячей при двух голевых передачах.