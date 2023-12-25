«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в марте

«Зенит» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в 2024 году в Белграде, сообщает сайт питерского клуба. Игра состоится 23 марта и начнется в 21.00 по московскому времени.

Ранее Федерации футбола России и Сербии договорились о товарищеском матче сборных, который пройдет 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.