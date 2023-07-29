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Судейство

29 июля, 23:34

Сколько матчей пропустит Семак из-за удаления?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Семак (справа) и Евгений Кукуляк (слева).
Фото ФК «Зенит»

После игры 2-го тура чемпионата России-2023/24 «Ростов» — «Зенит» (1:1) главный тренер гостей Сергей Семак получил красную карточку от арбитра Евгения Кукуляка. В протоколе причиной удаления назван «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».

В статье 16 дисциплинарного регламента РФС, которым при вынесении наказаний руководствуется контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС), говорится, что «удаление влечет за собой автоматическую дисквалификацию на следующий матч».

Сергей Семак. Семак рассказал, за что он получил красную карточку после матча с «Ростовом»

Кроме того, в предусмотренных регламентом случаях этот юрисдикционный орган может увеличить срок дисквалификации. Но в данной ситуации, исходя из написанного в протоколе, дополнительно наказывать Семака не за что. Он, к примеру, не совершил ни одного из нарушений, указанных в статье 95 того же регламента, которая предусматривает более серьезные санкции за оскорбления, плевки, толчки, попытки оказания или оказание физического воздействия.

Таким образом, можно предположить, что КДК РФС не станет увеличивать срок наказания Семака — он заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустит игру 3-го тура РПЛ с «Динамо».

Сергей Семак
ФК Зенит
Евгений Кукуляк
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
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 - : -
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