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Сегодня, 13:19

Виллиан Жозе — о своей форме: «Вполне нормально, что после отпуска сложно сразу влиться в команду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе ответил на вопрос о своей физической форме.

«Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше. Например, Барко приехал из Аргентины, где сезон в самом разгаре. У меня ситуация другая», — цитирует форварда пресс-служба красно-белых.

32-летний бразилец в летнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Бетиса». С того момента он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.

«Спартак» 18 августа на своем поле примет «Факел» в матче 5-го тура РПЛ. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
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18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
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Локомотив

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Бителло

Динамо

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Факел

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Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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