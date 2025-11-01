«Ростов» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Акрона» на матч 14-го тура чемпионата России.

Игра состоится в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.15 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Семенчук, Вахания, Миронов, Мохебби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Кузьмин, Севикян, Лончар, Бистрович, Хосонов, Беншимол.