Зажигательный танец Джано на сборах "Спартака". Видео

"Спартак" в своем официальном твиттере поделился видео с танцем грузинского полузащитника Джано Ананидзе на сборе в Австрии.
– Джано желает вам хорошего настроения. Проведите свой день с музыкой, – подписал видео клуб.
В рамках австрийского сбора красно-белые примут участие в Кубке. Турнир пройдет в Пеллау. 26 июня "Спартак" сыграет с "Ростовом", 30 июня – с ЦСКА, а 4 июля – с "Краснодаром".
😄 Джано желает вам хорошего настроения. Проведите свой день с музыкой 🎶#Спартак #КрасноБелаяАвстрия pic.twitter.com/kJsasJAcVl– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 25, 2019
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