Зажигательный танец Джано на сборах "Спартака". Видео

"Спартак" в своем официальном твиттере поделился видео с танцем грузинского полузащитника Джано Ананидзе на сборе в Австрии.

– Джано желает вам хорошего настроения. Проведите свой день с музыкой, – подписал видео клуб.

В рамках австрийского сбора красно-белые примут участие в Кубке. Турнир пройдет в Пеллау. 26 июня "Спартак" сыграет с "Ростовом", 30 июня – с ЦСКА, а 4 июля – с "Краснодаром".