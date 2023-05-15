Митай ожидал, что «Локомотиву» будет сложно с «Крыльями Советов»
Защитник «Локомотива» Марио Митай прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов» (1:1) в 27-м туре РПЛ.
— Удивили ли тебя «Крылья Советов» сегодня?
— Если честно, мы знали, что от них ждать, — цитирует игрока пресс-служба клуба. — У этой команды сейчас ситуация, когда им нечего терять. Мы ожидали, что они будут в порядке. Так в итоге и было.
— Комфортно ли тебе играть в атаке? Твоя более привычная позиция — это защитник.
— Конечно. Я могу сыграть везде, где тренер меня поставит (улыбается). Могу действовать и в атаке, и в обороне.
— Сегодня у всей команды было много брака. С чем это связано и чего не хватило для победы?
— Мы не можем быть в идеальном состоянии в каждой игре. Некоторые матчи могут быть неудачными. Сегодняшняя игра не была плохой, но и не могу назвать ее достаточно хорошей. Все, что нам нужно делать — исправлять те ошибки, которые у нас есть.
«Локомотив» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 27 матчей. «Крылья Советов» находится на 12-й строчке с 26 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6