Защитник «Динамо» Фернандес выбыл до конца года из-за травмы бедра

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес выбыл до конца года из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Из-за повреждения 22-летний парагваец пропустит все оставшиеся игры команды в 2022 году: против «Ростова» (6 ноября) и ЦСКА (13 ноября) в чемпионате России, а также против «Ахмата» (23 ноября) и «Оренбурга» (27 ноября) в Кубке России.

Фернандес перешел в «Динамо» в июле нынешнего года. На его счету 2 гола в 14 матчах за московскую команду во всех турнирах.