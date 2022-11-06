Защитник «Динамо» Фернандес выбыл до конца года из-за травмы бедра
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес выбыл до конца года из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Из-за повреждения 22-летний парагваец пропустит все оставшиеся игры команды в 2022 году: против «Ростова» (6 ноября) и ЦСКА (13 ноября) в чемпионате России, а также против «Ахмата» (23 ноября) и «Оренбурга» (27 ноября) в Кубке России.
Фернандес перешел в «Динамо» в июле нынешнего года. На его счету 2 гола в 14 матчах за московскую команду во всех турнирах.
Источник: https://t.me/fcdynamo/10402
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Зенит – Ахмат
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|5.11
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|
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