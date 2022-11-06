Карпукас считает, что «Локомотив» проявил характер в матче с «Уралом»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал ничью с «Уралом» (2:2) в матче 16-го тура РПЛ.
«Двоякие эмоции от результата матча. Мы всегда стремимся к победе и исходим из этого в любой ситуации. В то же время, мы играли в гостях против соперника, который набрал хороший ход. Чувствуется, что «Урал» в отличной форме сейчас, было непросто. Да еще и пропустили этот гол в самом конце. Но поражение было бы слишком несправедливым итогом для нас. Мы и в прошлом туре в матче против ЦСКА не должны были проигрывать, и в этой игре вполне могли не только сыграть вничью, но и победить. Наверное, ничья более или менее по делу.
Для меня очень важно, что мы смогли отыграться в компенсированное время. Думаю, что в таких ситуациях и проявляется характер. Это очень ценный гол и в плане того, что мы заработали одно очко, и в плане становления команды. Нужно продолжать работать. Не сомневаюсь, что мы исправим турнирное положение», — приводит Sport24 слова Карпукаса.
«Локомотив» избежал поражения благодаря голу на 90+5-й минуте: мяч в свои ворота отправил защитник «Урала» Егор Филипенко.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2