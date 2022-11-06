Карпукас считает, что «Локомотив» проявил характер в матче с «Уралом»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал ничью с «Уралом» (2:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Двоякие эмоции от результата матча. Мы всегда стремимся к победе и исходим из этого в любой ситуации. В то же время, мы играли в гостях против соперника, который набрал хороший ход. Чувствуется, что «Урал» в отличной форме сейчас, было непросто. Да еще и пропустили этот гол в самом конце. Но поражение было бы слишком несправедливым итогом для нас. Мы и в прошлом туре в матче против ЦСКА не должны были проигрывать, и в этой игре вполне могли не только сыграть вничью, но и победить. Наверное, ничья более или менее по делу.

Для меня очень важно, что мы смогли отыграться в компенсированное время. Думаю, что в таких ситуациях и проявляется характер. Это очень ценный гол и в плане того, что мы заработали одно очко, и в плане становления команды. Нужно продолжать работать. Не сомневаюсь, что мы исправим турнирное положение», — приводит Sport24 слова Карпукаса.

«Локомотив» избежал поражения благодаря голу на 90+5-й минуте: мяч в свои ворота отправил защитник «Урала» Егор Филипенко.