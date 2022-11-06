Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:58

Карпукас считает, что «Локомотив» проявил характер в матче с «Уралом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал ничью с «Уралом» (2:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Двоякие эмоции от результата матча. Мы всегда стремимся к победе и исходим из этого в любой ситуации. В то же время, мы играли в гостях против соперника, который набрал хороший ход. Чувствуется, что «Урал» в отличной форме сейчас, было непросто. Да еще и пропустили этот гол в самом конце. Но поражение было бы слишком несправедливым итогом для нас. Мы и в прошлом туре в матче против ЦСКА не должны были проигрывать, и в этой игре вполне могли не только сыграть вничью, но и победить. Наверное, ничья более или менее по делу.
Для меня очень важно, что мы смогли отыграться в компенсированное время. Думаю, что в таких ситуациях и проявляется характер. Это очень ценный гол и в плане того, что мы заработали одно очко, и в плане становления команды. Нужно продолжать работать. Не сомневаюсь, что мы исправим турнирное положение», — приводит Sport24 слова Карпукаса.

«Локомотив» избежал поражения благодаря голу на 90+5-й минуте: мяч в свои ворота отправил защитник «Урала» Егор Филипенко.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-06-karpukas-o-vyrvannoy-nichyey-s-uralom-v-takikh-situatsiyakh-i-proyavlyayetsya-kharakter

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Артем Карпукас
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Небинарных биатлонистов выделили в отдельную категорию в Канаде. Что скажет IBU?
Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом: «Показал гениталии девять раз»
Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне СВО
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
«Торпедо» — «Крылья Советов»: видео голов
«Ростов» — «Динамо»: Комличенко, Уткин, Захарян и Лещук выйдут на поле с первых минут
«Торпедо» — «Крылья Советов»: Пиняев увеличил преимущество самарцев
Скандал в «Зените» — из состава выведен Чистяков. За что?
Полузащитник «Урала» Мишкич получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга в матче с «Локомотивом»
«Урал» — «Локомотив»: екатеринбуржцы сделали 6 замен, но не нарушили регламент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • FCSMALEX

    Позоооор. Уже с Уралом Локомотив характер должен проявлять...

    06.11.2022

    • «Торпедо» — «Крылья Советов»: видео голов
    Реклама
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
    2
    		 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
    3
    		 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
    4
    		 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
    5
    		 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
    6
    		 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
    7
    		 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
    8
    		 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
    9
    		 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
    10
    		 Урал 16 5 3 8 19-28 18
    11
    		 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
    12
    		 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
    13
    		 Факел 16 1 10 5 21-31 13
    14
    		 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
    15
    		 Химки 16 3 3 10 16-34 12
    16
    		 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.11 19:00
    Химки – Оренбург
    		 2 : 0
    5.11 14:00
    Сочи – Спартак
    		 1 : 1
    5.11 16:30
    Зенит – Ахмат
    		 1 : 2
    5.11 16:30
    Факел – Краснодар
    		 3 : 3
    5.11 19:00
    ЦСКА – Н. Новгород
    		 0 : 1
    6.11 14:00
    Урал – Локомотив
    		 2 : 2
    6.11 16:30
    Торпедо – Кр. Советов
    		 - : -
    6.11 19:00
    Ростов – Динамо
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Квинси Промес

    Квинси Промес

    Спартак

    		 13
    Владимир Сычевой

    Владимир Сычевой

    Оренбург

    		 11
    Филипе Силва Малком

    Филипе Силва Малком

    Зенит

    		 11
    П
    Александр Соболев

    Александр Соболев

    Спартак

    		 7
    Квинси Промес

    Квинси Промес

    Спартак

    		 6
    Арсен Захарян

    Арсен Захарян

    Динамо

    		 5
    И К Ж
    Дмитрий Баринов

    Дмитрий Баринов

    Локомотив

    		 15 1 3
    Олег Дмитриев

    Олег Дмитриев

    Факел

    		 15 1 3
    Илья Кутепов

    Илья Кутепов

    Торпедо М

    		 6 1 2
    Вся статистика
    Прогнозы на спорт
    Онлайн-игры
    Новости
    RSS RSS
    Все новости