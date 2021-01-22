Авалу Шамханов, один из бывших руководителей ЦСКА, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», объяснил, почему летом 1998-го команду покинул капитан армейцев Дмитрий Кузнецов.

— От Русланбека Хусаинова (совладельца футбольного ЦСКА. — Прим. «СЭ») мы с Долматовым получили полный карт-бланш. С единственной оговоркой. «Можете убрать всех, кроме Димы Кузнецова». Тот считался любимчиком Хусаинова, был самым высокооплачиваемым игроком команды.

— Получал десять тысяч долларов? Или пятнадцать?

— Двадцать! Понимая, что игрок возрастной и Васильичу не нужен, я предложил Кузнецову закончить карьеру, войти в штаб Долматова. С сохранением зарплаты! При том, что мы с Васильичем изначально зарабатывали меньше.

— Отказался?

— Два часа разговаривали. Я к нему со всем уважением: «Ты — история ЦСКА, капитан чемпионской команды 1991-го. Но тебе уже 33...» Он ответил: «А если в другой клуб перейду, какой будет моя трансферная сумма?» — «Символическая. 300 долларов». — «Могу до завтра подумать?» — «Пожалуйста». На следующий день в офисе сталкиваюсь с Бубукиным, Нырковым и Валентином Николаевым, которые выходят от Дадаханова. Сердитые-сердитые. Кто-то из них произносит: «Пошли отсюда на хер!» А я Бубукина хорошо знал, приезжал в Новороссийск с ветеранами. Кидаюсь к нему: «Валентин Борисович, зайдите в мой кабинет». А сам к Шаху. И на чеченском, чтобы за дверью никто не понял: «Ты что творишь?! Это легендарные люди! Если сейчас их не удержу, голову тебе оторву!»

— Жестко вы с президентом клуба.

— Ха! Во-первых, мне можно, я на восемь лет старше. Во-вторых, Шах только на бумаге был президентом. А право подписи — у меня.

— Ну и новости.

— Шах к этому с юмором относился. Говорил: «ВашА, давай, я буду президентом до 18.00. А ты — после». Ваша — «брат» по-чеченски. Ну и в-третьих, я-то человек футбольный, разбираюсь, а Шах всю жизнь занимался дзюдо. Знать не знал о «команде лейтенантов», за которую играли Николаев и Нырков.

— Явились-то они зачем?

— Поползли слухи, что Кузнецов покидает ЦСКА. Его отец в ветеранском движении фигура влиятельная, вот и поднял всех на дыбы. У себя в кабинете я вытащил из загашника бутылку «Хеннеси», попросил секретаршу принести кофе и рюмочки. Выпили, объяснил расклад по Кузнецову. И добавил: «Сейчас ЦСКА на 14-м месте. Если к концу чемпионата в шестерку не войдем, клянусь, первым напишу заявление об уходе. А Кузнецова вернем». Бубукин протянул ладонь: «Вот это по-деловому!»

— На уровне ЦСКА Кузнецов как игрок уже не тянул?

— Да. Но была и другая причина. Еще в Испании Дима развелся с женой. Вернулся в Москву, получил шикарный контракт и пустился во все тяжкие. Сотрудники базы в Архангельском рассказали мне, что за день до матча Кузнецову постоянно привозили девиц.

— На базу?

— Да! На первом этаже — баня, бассейн, там и куролесил.

— Куда ж Садырин смотрел?

— К тому моменту у него уже возникли серьезные проблемы со здоровьем. Просто не афишировал. Вечером закрывался в номере, который находился как раз над баней, и выпивал. Чтобы боль заглушить.

— Кто-то из команды составлял компанию Кузнецову?

— Нет. Ума хватало никого с собой не брать. Резвился в одиночестве. Я как узнал, понял — человеку не до футбола. Но Васильичу ничего не говорил. В итоге с Кузнецовым нормально расстались. Думал, ему будет интересно с Долматовым поработать, а он еще поиграть хотел. Поехал в Тулу, оттуда в Нижний, в Саратов...

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Авалу Шамханова — на сайте «СЭ»