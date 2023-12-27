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Семин: «Файзуллаев любит мяч, в этом плане они с Хвичей похожи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев — одаренный игрок, техничный. Сейчас не так много футболистов, которые смело лезут на соперника, идут обыгрывать один в один, а иногда и больше. Этот навык очень ценится. Главное — не заигрываться. Видно, что Файзуллаев любит мяч, любит с ним работать. В этом плане они с Хвичей похожи», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Файзуллаев присоединился к ЦСКА в конце летнего трансферного окна. На счету узбекистанского игрока 2 гола и 9 результативных передач в 18 матчах за армейцев.

Источник: РБ Спорт
Хвича Кварацхелия
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Юрий Семин
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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 - : -
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