Юрий Семин — о приветствии с Карпиным локтями: «Пошутили просто!»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России (3:1). Перед игрой специалист поздоровался с коллегой из «Ростова» Валерием Карпиным локтями, не пожимая руки.
??? Время безопасных приветствий.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 15, 2020
Юрий Павлович и Валерий Георгиевич поддерживают!#МАТЧПРЕМЬЕР #РостовЛоко pic.twitter.com/WBXq5XXnUb
— Ключевых было много эпизодов. Основные — хорошо выбегали в ответные атаки, — сказал Семин в эфире «Матч премьер». — Было преимущество в контратакующих действиях. Очень рад за ребят, что мы болельщиков за терпение отблагодарили. Мы впервые поднялись в таблице на второе место, это важно.
Но состав у нас ограниченный, Магкеева не хватало сегодня. «Ростов» — хорошая команда, у них много квалифицированных игроков. Центральная группа — Норманн, Еременко, Попов — играют блестяще.
После перерыва игроки сами находили в себе мотивацию. Можно и за 45 минут проиграть все.
— «Локомотив» сейчас становится фаворитом в борьбе по меньшей мере за второе место?
— На сегодняшний момент мы на втором месте, мы счастливы.
— Перед матчем вы поздоровались с Карпиным, не касаясь друг друга ладонями. Это мера предосторожности?
— Пошутили просто!