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Юрий Семин — о приветствии с Карпиным локтями: «Пошутили просто!»

21:18
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России (3:1). Перед игрой специалист поздоровался с коллегой из «Ростова» Валерием Карпиным локтями, не пожимая руки.

— Ключевых было много эпизодов. Основные — хорошо выбегали в ответные атаки, — сказал Семин в эфире «Матч премьер». — Было преимущество в контратакующих действиях. Очень рад за ребят, что мы болельщиков за терпение отблагодарили. Мы впервые поднялись в таблице на второе место, это важно.

Но состав у нас ограниченный, Магкеева не хватало сегодня. «Ростов» — хорошая команда, у них много квалифицированных игроков. Центральная группа — Норманн, Еременко, Попов — играют блестяще.

После перерыва игроки сами находили в себе мотивацию. Можно и за 45 минут проиграть все.

— «Локомотив» сейчас становится фаворитом в борьбе по меньшей мере за второе место?

— На сегодняшний момент мы на втором месте, мы счастливы.

— Перед матчем вы поздоровались с Карпиным, не касаясь друг друга ладонями. Это мера предосторожности?

— Пошутили просто!

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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