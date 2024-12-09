Семин объяснил спад в игре «Зенита» в первой части сезона РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил игру «Зенита» в первой части сезона РПЛ.

«У каждой команды бывают определенные проблемы. У «Зенита» были проблемы, когда в летний период команда не вся была в сборе. С одними договаривались, другие еще не доехали. У них полноценного подготовительного этапа в тот период не было. Поэтому были не очень хорошие отдельные матчи. В футболе мелочей не бывает. Но зная опыт Семака и руководителей, уверен, они разберутся», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» после 18 туров набрал 39 очков и занимает второй место в таблице РПЛ. Сине-бело-голубые уступают лидеру «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.