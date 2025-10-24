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Судейство

24 октября 2025, 13:16

Сухой назначен на матч между «Зенитом» и «Динамо» в 13-м туре РПЛ, Левников судит игру «Ахмат» — «Сочи»

Павел Лопатко

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 13-го тура РПЛ.

Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Динамо» назначен Алексей Сухой. Игру между «Ахматом» и «Сочи» рассудит Кирилл Левников.

На матч «Акрон» — «Локомотив» назначен Антон Фролов, игру «Краснодар» — «Рубин» будет судить Артем Чистяков, а ЦСКА — «Крылья Советов» — Егор Егоров.

25 октября (суббота)

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Алексей Стипиди; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Алексей Резников.

«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Французов.

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Денис Петров, Артем Перов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Виктор Кулагин.

26 октября (воскресенье)

«Акрон» — «Локомотив»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Александр Гончар.

«Пари НН» — «Балтика»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Андрей Иванов.

«Зенит» — «Динамо»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

«Краснодар» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Эдуард Малый.

27 октября (понедельник)

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Юрий Баскаков.

Источник: РФС
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РПЛ
Алексей Сухой
Кирилл Левников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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