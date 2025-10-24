Сухой назначен на матч между «Зенитом» и «Динамо» в 13-м туре РПЛ, Левников судит игру «Ахмат» — «Сочи»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 13-го тура РПЛ.
Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Динамо» назначен Алексей Сухой. Игру между «Ахматом» и «Сочи» рассудит Кирилл Левников.
На матч «Акрон» — «Локомотив» назначен Антон Фролов, игру «Краснодар» — «Рубин» будет судить Артем Чистяков, а ЦСКА — «Крылья Советов» — Егор Егоров.
25 октября (суббота)
«Спартак» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Алексей Стипиди; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Алексей Резников.
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Французов.
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Денис Петров, Артем Перов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Виктор Кулагин.
26 октября (воскресенье)
«Акрон» — «Локомотив»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Александр Гончар.
«Пари НН» — «Балтика»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Андрей Иванов.
«Зенит» — «Динамо»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.
«Краснодар» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Эдуард Малый.
27 октября (понедельник)
«Ахмат» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Юрий Баскаков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0