Источник: «Фиорентина» хочет подписать Даку

«Фиорентина» заинтересована в трансфере нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, сообщает Telegrafi.

По данным источника, сам 27-летний албанец приветствует вариант с переездом в Италию. Клубы уже провели предварительные переговоры. При этом «Рубин» намерен выручить за Даку 20 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Даку в 5 матчах за «Рубин» во всех турнирах забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2029 года. Форвард играет за казанский клуб с июля 2023 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.

