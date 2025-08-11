Футбол
11 августа, 12:59

Источник: «Фиорентина» хочет подписать Даку

Павел Лопатко
Мирлинд Даку.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Фиорентина» заинтересована в трансфере нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, сообщает Telegrafi.

По данным источника, сам 27-летний албанец приветствует вариант с переездом в Италию. Клубы уже провели предварительные переговоры. При этом «Рубин» намерен выручить за Даку 20 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Даку в 5 матчах за «Рубин» во всех турнирах забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2029 года. Форвард играет за казанский клуб с июля 2023 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: Telegrafi
ФК Рубин (Казань)
ФК Фиорентина
Мирлинд Даку
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ViktorDiktor®

    По персональной рекомендации Саши Кокорина, к его мнению во Флоренции прислушиваются все футбольные люди...:upside_down:

    11.08.2025

  • Скиф.

    Сумма маленькая, учитывая длительность контракта и пользу, которую он приносит Рубину...

    11.08.2025

  • Скиф.

    Умярову будут рады многие клубы РПЛ...

    11.08.2025

  • Скиф.

    У него контракт до 2029 г. Когда есть многолетний действующий контракт, то платят намного больше. Это даже маленькая сумма... Тем более, что у Рубина это главный нападающий.

    11.08.2025

  • Павел Верещагин

    "При этом «Рубин» намерен выручить за Даку 20 миллионов евро."... Намерены-то они намерены, но кто же им даст!?)))

    11.08.2025

  • Олег

    Ну тогда еще более-менее оправданно увеличение. Хотя всё равно 20-ка перебор.

    11.08.2025

  • Каспийский берег

    Хлусевича и Солари с Гарсией тоже предложить надо!

    11.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Ну а почему нет? 20ку он стоит. Длительное время - лучший нап РПЛ. Может по пути Хвичи пойдет, если не забалует... А уезжать от нас будут поголовно, только новые бразилы с пальм приезжать будут.:yum::yum::yum:

    11.08.2025

  • Millwall82

    в конце этого сезона заканчивался.

    11.08.2025

  • Олег

    Отступные да. Но стоимость-то с чего? Разве у него был истекающий контракт?

    11.08.2025

  • zg

    Фиалки столько не соберут...Хотя.....За САМОГО Даку может и попробуют!)

    11.08.2025

  • Konstantin

    Да пусть берут. 20 лямов рубину платят. И забирают второго Кокорина

    11.08.2025

  • Александр Коваль

    А что они лицом щелкали 2 месяца назад, пока он контракт не переподписал?

    11.08.2025

  • За спорт!

    Не нравится цена, не берите, это вам не Кокоша на спаде. У Неаполя спросите за Рубин, хрень не подгоняют.

    11.08.2025

  • Millwall82

    ну он же контракт переподписал, с огромной з.п. Видимо все же увеличилась его отступные и стоимость.

    11.08.2025

  • Millwall82

    у него же з.п. кошмарная по новому контракту. Итальяхи столько не дадут. Это не "фиалки" времен Батистуты. Да и будут ли связываться с российскими клубами после Кокоши?

    11.08.2025

  • Chingachguk91

    Хорошо не за 50 тысяч как за Сутормина)

    11.08.2025

  • Dimario

    у Зенита рычаги давления, видимо, были на Рубин :rolling_eyes:

    11.08.2025

  • hant64

    СЭ, да не смешите вы людей - при трансферной стоимости 8, макаронники отвалят 20? Где вы такую хрень собираете, на каких новостных помойках?

    11.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Как то она давала мильЁн за бышовца . Не прокатило.)))

    11.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Ноль потому что, пробоина, слабое звено, как и Денисов. У батракова метр с кепкой рост, он ему верховую проигрывает. С него опорник как с Денисова защитник. Запомнился случай в прошлом сезоне с Краснодаром, Ленини побежал с центра и забил. Так за ним бежал Умяров, и просто как ребенок упал. Даже не споткнулся, а от какого-то бессилия упал. Это что за игрок такой, что на ногах не держится, какой же с него опорник. Опорник это глыба, это Ванбомель, Вернблум, тот же Мартинс, но точно не Умяров.

    11.08.2025

  • fell62

    Даку красавчик , в Италии приживется...

    11.08.2025

  • Viktor Pantyukhov

    чем тебе Умяров не угодил?

    11.08.2025

  • Кариока_двойка.

    А Умярова с Денисовым никто не хочет подписать.

    11.08.2025

  • Павел Леонидович

    ахахах Очередные сказкий Венского леса)

    11.08.2025

  • Александр Солодовников

    "за Даку 20 миллионов евро." Так вспоминается слова из великого романа Михаила Булгакова..."Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!"....

    11.08.2025

  • Олег

    «Рубин» намерен выручить за Даку 20 миллионов евро // Фига се у Рубина аппетиты выросли. В Зенит вроде за 6-8 были готовы отдать.

    11.08.2025

    • «Сельта» не ведет переговоров со «Спартаком» по переходу Родригеса

    Фетисов о возможном потолке зарплат в РПЛ: «Мы говорим об этом на протяжении 15 лет»
