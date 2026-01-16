Песьяков — о результатах «Спартака»: «Хочется стабильности. Очень переживаю за клуб и отношусь к нему с любовью»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков в интервью «СЭ» поделился мнением о результатах «Спартака» в сезоне-2025/26.

5 января красно-белые объявили о назначении главным тренером команды Хуана Карлоса Карседо.

— Что ждете от «Спартака»?

— Пока новый тренер, это кот в мешке. А от «Спартака» хочется стабильности. Честно, всегда очень переживаю за происходящее в нем, отношусь с любовью к этому клубу. Поэтому хочется, чтобы не было этих качелей и не меняли за год по два-три тренера. Ну и, естественно, жду результата.

— Почему так происходит, что уже который тренер приходит в «Спартак», но результата достичь удается очень редко?

— Не знаю, сложный вопрос. «Краснодар» тоже долго шел к своему успеху. ЦСКА в какой-то момент стал гегемоном, потом был «Зенит». Теперь ждем «Спартак». У клуба пока получается из крайности в крайность: то за чемпионство борются, то на восьмом месте идут. И при Карпине так было: мы боролись за золото, а потом были пятыми. Так и шло: Лига чемпионов, затем провал. Такие качели были всегда. Это же «Спартак»!

«Спартак» набрал 29 очков после 18 туров чемпионата России и занимает шестое место в турнирной таблице.