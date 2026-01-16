Радимов — о сборах в Дубае: «Петржела дал три выходных, хотел, чтобы мы были загорелые»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов вспомнил случай на сборах с сине-бело-голубыми в Дубае.

— Мы один раз с «Зенитом» приехали сюда на неделю. Петржела нас привез. И он сделал из семи дней три выходных... Его спрашивают, зачем вы это сделали? Он говорит, я хочу, чтобы мои мальчики были загорелые, — рассказал Радимов в выпуске FONtour в Дубае от FONBET.