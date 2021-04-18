Газизов оценил качество игры «Уфы» в матче со «Спартаком»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о качестве игре команды в матче 26-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (3:0).
— Стукалов переиграл Тедеско. Здорово и прессинг работал, и защиту высокую взламывали. Согласны?
— Матч с «Ахматом» показал, что мы можем играть. Почему-то были какие-то инсинуации по нашей игре. Сегодняшняя встреча доказала, что это ерунда.
9 апреля главным тренером «Уфы» стал Алексей Стукалов. При нем команда одержала две победы подряд — над «Ахматом» и «Спартаком». Обе встречи закончились с одинаковым счетом: 3:0 в пользу уфимцев.
(Севастиан Терлецкий)
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