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Ветеран ЦСКА о переходе Языджи: «Он должен будет отбарабанить в ЦСКА до 30 лет!»

Ветеран ЦСКА оценил переход турецкого полузащитника «Лилля» Языджи
Микеле Антонов

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход в армейскую команду турецкого полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи.

«Черт его знает! Главное, что он тусовался в европейском футболе, — сказал Пономарев «СЭ». — Надо пробовать! Не нужно смотреть на статистику голов в этом сезоне. Некоторые игроки раскрываются очень поздно. Играют пару лет, блестят два года максимум, а потом сдуваются. Дай бог, чтобы у ЦСКА все получилось».

Красно-синие арендовали 24-летнего полузащитника до окончания сезона-2021/22. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

«Трансферная стоимость в 15 миллионов — очень много! Он должен будет до 30 лет отбарабанить в ЦСКА за эти деньги, если его выкупят. Главное, чтобы не получилось, как с Карвальо. Такие игроки выстреливают и потом почивают на лаврах, думая, что у них все всегда будет получаться. Все же это риск. Нужно знать, кто будет отвечать за такие приобретения», — подчеркнул Пономарев.

В текущем сезоне Юсуф провел за «Лилль» 22 матча, в которых забил 1 гол.

Владимир Пономарев
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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