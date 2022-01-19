Григорий Иванов рассказал о теннисном матче с Александром Медведевым

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о товарищеском теннисном матче, который он провел против генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

— Вы вчера играли с Александром Ивановичем Медведевым в теннис. Кто выиграл?

— Мы играли в свое удовольствие. Результат не важен. Мы с ним сыграли в паре и победили наших молодых тренеров. Опыт решил все.

— Это для вас чисто теннис, или вы так завуалировали какие-либо переговоры?

— Да нет, мы давно хотели сыграть. Мы даже проводим большие турниры по теннису. Так получилось, что мы сейчас здесь вместе. Я думаю, мы еще одну игру сыграем.

— Как начались ваши отношения с теннисом?

— Давно. Хорошая игра. Когда я начинал играть в теннис, мне очень хотелось похудеть. Все говорили, что теннис — лошадиный вид спорта, нужно много бегать. Скорее всего, из-за веса и начал играть. Мне очень понравилось.